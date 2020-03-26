“بنغازي الطبي” يُجهّز خيمة خارجية لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

جهزت إدارة مركز بنغازي الطبي خيمة خارجية مخصصة لاستقبال الحالات التي يُشبته إصاباتها بفيروس كورونا على مدى 24 ساعة، وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، الدكتور أحمد الحاسي أنهم جهزوا خطة متكاملة لتنظيم آلية استقبال المرضى، وعزلهم عن بعضهم البعض، حفاظاً على سلامتهم.

وبحسب الحاسي، فإن الطبيب الموجود في الخيمة “سيستقبل المريض الذي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض التهابات في الجهاز التنفسي، ثم يتم تحويله إلى طبيب آخر في مكان آخر معزول عن المرضى الآخرين الذين يعانون مشاكل صحية أخرى، كالأمراض العادية من ضغط وسكر وقلب وغيرها”.

وأشار الحاسي إلى أن سيارة إسعاف مُجهزة بالكامل موجودة أمام الخيمة لنقل الحالات التي لديها أعراض شبه مؤكدة إلى مستشفى الهواري الذي تم تجهيزه سابقاً لإيواء حالات الإصابة.

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