طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى السبت.. مرتفع جوي

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية أن تشهد الاجواء رياح نشطة نسبيا، مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي، ومن المتوقع ان تتأتر معظم مناطق ليبيا يوم غداً الجمعة بمرتفع جوي يعمل على استقرار العوامل الجوية.

وبحسب خبراء الارصاد فإن المنخفض الجوي المؤثر حالياً يتحرك بإتجاه جنوب أوروبا، وبالتالي ماتزال تقلبات جوية مستمرة وتتحول الرياح تدريجياً الى الشمال نشطة السرعة مما تسبب في إنخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار بين حين وآخر.

وبحسب الخبراء فإنه وبدايةً من صباح يوم الجمعة ينتهي تأثير المنخفض على الغرب الليبي وتسجل درجات الحرارة دفء ملحوظ.

وبحسب النشرة الجوية فإن درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (14 – 20 ) مْ ، بينما تتراوح مابين (22 – 30 ) على مناطق الوسط والجنوب وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

تحذير بحري

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي على ساحل مصراتة وعلى ساحل الخليج سرعته تصل إلى (25)عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.25)متر.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الخميس الموافق 2020/03/26 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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