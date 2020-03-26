درنة.. نقص مياه الشرب يهدد أهالي الحي 13

طالب سكان الحي رقم 13 أو ما يعرف بحي فاطمة الزهراء بمنطقة الساحل الشرقي في درنة الجهات المسؤولة بضرورة توفير مياه الشرب للحي

وناشد السكان عبر وقفة احتجاجية كافة الجهات بضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة نقص المياه التي يعيشونها منذ ما يزيد عن شهر ونصف الشهر.

واشتكى أهالي الحي رقم 13 بمنطقة الساحل الشرقي في درنة من أن أزمتهم مع نقص مياه الشرب قد تفاقمت بصورة كبيرة بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ، والذي جاء ضمن خطط الحكومة الاحترازية لمجابهة وباء كورونا.

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