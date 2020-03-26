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درنة.. نقص مياه الشرب يهدد أهالي الحي 13

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب سكان الحي رقم 13 أو ما يعرف بحي فاطمة الزهراء بمنطقة الساحل الشرقي في درنة الجهات المسؤولة بضرورة توفير مياه الشرب للحي

وناشد السكان عبر وقفة احتجاجية كافة الجهات بضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة نقص المياه التي يعيشونها منذ ما يزيد عن شهر ونصف الشهر.

واشتكى أهالي الحي رقم 13 بمنطقة الساحل الشرقي في درنة من أن أزمتهم مع نقص مياه الشرب قد تفاقمت بصورة كبيرة بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ، والذي جاء ضمن خطط الحكومة الاحترازية لمجابهة وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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