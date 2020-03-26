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مداهمة مخزن لجمعية استهلاكية وهمية في بنغازي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت دورية تابعة للبحث الجنائي بنغازي مخزنا لجمعية استهلاكية وهمية يحتوي على كميات كبيرة من السلع التموينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين عن المخزن خبؤوا كميات كبيرة من السلع التموينية لاحتكارها والمضاربة بها خلال الأزمة ورفع الأسعار.

وذكرت وزارة الداخلية أن المخزن احتوى على سلع متمثلة في “صلصة الطماطم وزيت الطهو والدقيق والأرز والشاي” وغيرها من المواد التي سلمتها وزارة الاقتصاد من قبل بالسعر المدعوم، لإحدى الجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار من قبل التجار، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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