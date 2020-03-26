زاعماً أن “عاصفة السلام” لحماية المدنيين .. السني يعترف بخرق الهدنة الإنسانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعترف مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، باختراق الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على دعم جهود مكافحة وباء كورونا، حيث زعم أن إطلاق حكومة الوفاق عملية “عاصفة السلام”؛ لحماية المدنيين وحق الدفاع عن النفس.

وقال السني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “رغم طلبات هدنة إنسانية استمرار العمليات الإرهابية الممنهجة ضد المدنيين من قبل المرتزقة الإرهابيين والذي راح ضحيته عشرات الأبرياء من نساء وأطفال”.

وأضاف “في ظل صمت دولي معتاد، لذا انطلقت عملية عاصفة السلام لضرب مصادر الاعتداءات لحق الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.. لا يفل الحديد إلا الحديد”.

وفشلت العملية العسكرية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش، حيث قال آمر منطقة الزاوية العسكرية، اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي، إن ما تسمى بميليشيات اجويلي والوفاق، المدعومة بالمرتزقة حاولت السيطرة على قاعدة الوطية وفشلت .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24