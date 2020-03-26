ضمن خطة الوقاية من كورونا مركز بنغازي الطبي ينشأ خيمة خارجية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

26 March, 2020

انشأ مركز بنغازي الطبي اليوم الخميس، خيمة خارجية لإستقبال المرضى على مدار 24 ساعة.

ويعمل الاطباء في الخيمة على فرز الحالات التي يستقبلها المركز لتحديد الحالات المشتبه اصابتها بفايروس كورونا المستجد وفقا لتطبيق الخطة الوقائية التي اعتمدها المركز.

وكان المركز قد وضع الية لطرق إستقبال المرضى وفرزهم بطرق عالمية معروفة ومتبعة في مثل هذه الحالات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب إزدحام الحالات مع بعضهم البعض حيث يتمكن الطبيب من استقبال المرضى الذين يعانون من ارتفاع في الحرارة و أعراض إلتهابات في الجهاز التنفسي ليتم تحويلهم على الطبيب المختص في مكان معزول.

وفي حال الاشتباه في اي مريض سيتم مباشرة نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الهواري العام حيث تم تجهيز غرف للإيواء والعناية الفائقة.