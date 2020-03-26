المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا: الحالة المصابة بكورونا مستوردة ولم تكن موجودة داخل المجتمع

بنغازي 26 مارس 2020 (وال) – قال المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي ، إن الحالة التي تم الإعلان عليها، الثلاثاء، في المنطقة الغربية، مستوردة ولم تكن موجودة داخل المجتمع.

الحاسي أضاف في مؤتمر صحفي له أمس الأربعاء، أن طريقة رصد العملية كانت سهلة، موضحًا أن المركز الوطني للأمراض يقوم منذ الأمس برصد كافة الأفراد الذين خالطوا الحالة.

وتابع “القيادة العامة تتواصل مع كل دول العالم لتوفير الأجهزة والمعدات، وليبيا بدأت أخيرًا في الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية موجودة في ليبيا وتقف معنا بكل قوة”.

يشار إلى أن المدير العام لمركز مكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، كشف عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة التي تم التأكيد بإصابتها بفيروس كورونا وتم الاعلان عنها من قبل المركز الوطني لمكافحة الامراض.

وأكد النجار أن الحالة تعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا رجع من السفر بتاريخ 5 مارس الجاري، قادمًا من المملكة العربية السعودية.

وأضاف النجار في بيان متلفز، أنه تبين معاناة الرجل من ارتفاع في درجة الحرارة، وأعراض ألتهاب في الجهاز التنفسي، مصحوبًا بضيق في التنفس، وذلك عند أجراءه فحوصات طبية بإحدى مستشفيات طرابلس.

ولفت إلى “عزل المريض إحدى المستشفيات وبعد ذلك تلقى العناية الطبية وهو الآن في حالة مستقرة”، لافتة إلى اتباع مركز مكافحة الأمراض إجراءات التقصي لتتبع كل المخالطين للحالة وفحصهم.

وطالب النجار المواطنين بضرورة اتباع كافة التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والاحتراز والحجر المنزلي والابتعاد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم والتقليل من فرص تفشي الفيروس.

وكان، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز .

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الدستورية، أمين الهاشمي، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود إلى رجل من مدينة الجميل، عاد من السعودية في 5 مارس الجاري. (وال – بنغازي)

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