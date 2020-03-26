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آمر المنطقة العسكرية الزاوية : من حاولوا السيطرة على الوطية هربوا نحو حدود تونس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الوطية 26 مارس 2020 (وال) – قال آمر منطقة الزاوية العسكرية، اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي، إن ميليشيات المدعو أسامة جويلي، المدعومة بالمرتزقة السوررين والتشاديين ومن الدول الإفريقية، حاولت السيطرة على قاعدة الوطية.

وأضاف في تسجيل مرئي له، أن هذه الميليشيات كانت تحاول تحريك باقي ميليشياتهم الأخرى، في اتجاه صرمان وصبراتة والعجيلات، من الزاوية ومن زوارة.

وتابع “كنا لهم بالمرصاد، والجنود والضباط البواسل تصدوا لهم، ودحروهم، وقمنا بهجمة عكسية واستطعنا أن ندحرهم في الوطية، وتم تحريرها بالكامل، واستطعنا أن نطاردهم إلى الجميل والعسة، والآن فروا على الحدود التونسية، كي يحتموا بالقوات الحدودية التونسية، وهربوا مثل الجرذان”.

وواصل الهمالي “نحذر كل المدن الساحلية الأخرى التي تعاطفت مع هؤلاء الميليشيات، ودعمتهم وحاولت احتوائهم، أو تمدهم بالذخائر وتسعف جرحاهم، سيكون حسابنا معهم عسيرًا . (وال – الوطية)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • مليشيات الخوان الارهابية مثل صراصير وجرذان موجودة داخل اى حوش تتصور ان بامكانها طرد اصحاب الحوش وتنفرد بالحوش وحدها والنتيجة ان صاحب الحوش يرشها بمبيد حشرى ويقضى عليها بمجرد خروجها من اوكارها ولهذا نرى ان اى حشد مليشياوى يتم سحقه وتقدم الجيش لمواقع جديدة كالعادة كما حدث امس ومن قبل فى حقل الفيل مستحيل ان تبتلع نملة الخوان الفيل

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