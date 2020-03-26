الكهرباء: خروج حقل التحدي للغاز عن العمل قد يزيد من ساعات طرح الاحمال

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

26 March, 2020

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة عن خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت عن العمل.

وقال خليفة، إن هذا الحقل يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بكمية إنتاجية تقدر 50 ميلون قدم مكعب.

وأوضح خليفة، أن الخروج نتج عنه ضعف في امدادات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطتي شمال بنغازي والزويتينة بقمية 250 ميجاوات ماتسبب في إرتفاع العجز السابق من 350 إلى 600 ميجاوات على إمتداد المنطقة الشرقية.

ونوه خليفة الى إن العجز سيؤدي إلى زيادة في ساعات طرح الأحمال قد تصل إلى سبع ساعات على إمتداد المنطقة الشرقية وفق إدارة التحكم الشرقية.

وكمعالجة للموقف قال خليفة أنه وفور خروج الحقل قامت إدارة التحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير عمل بعض الواحدات العاملة بالغاز إلى نظام الوقود الخفيف، وذلك من أجل تخفيف العجز وللمحافظة على إستقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.