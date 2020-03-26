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دعوة لتسهيل سحب السيولة من مصرف الجمهورية في مصراتة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب أصدقاء مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف مصراته زبائن الفرع ممن تتوافر لديهم السيولة الكافية بتأجيل حضورهم للسحب وذلك من أن أجل تقليل الازدحام وترك فرصة لمن هم أكثر حاجة للسيولة في ظل تأخر المرتبات للمحافظة على سلامة المواطنين وعائلاتهم.

وأكد فرع أحمد الشريف في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن السيولة متوفرة للجميع، وكانت إدارة فرع المغاربة بمصرف الجمهورية قد أعلنت الأربعاء عن وصول مرتبات عدد من القطاعات عن شهري يناير وفبراير الماضيين تمهيدا لصرفها اعتبارا من يوم الأربعاء.

وفي سياق آخر أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أمس الأربعاء تنفيذ وإحالة كافة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي القطاع العام عن شهري يناير وفبراير من العام الجاري للمصارف التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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