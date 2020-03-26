دعوة لتسهيل سحب السيولة من مصرف الجمهورية في مصراتة

طالب أصدقاء مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف مصراته زبائن الفرع ممن تتوافر لديهم السيولة الكافية بتأجيل حضورهم للسحب وذلك من أن أجل تقليل الازدحام وترك فرصة لمن هم أكثر حاجة للسيولة في ظل تأخر المرتبات للمحافظة على سلامة المواطنين وعائلاتهم.

وأكد فرع أحمد الشريف في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن السيولة متوفرة للجميع، وكانت إدارة فرع المغاربة بمصرف الجمهورية قد أعلنت الأربعاء عن وصول مرتبات عدد من القطاعات عن شهري يناير وفبراير الماضيين تمهيدا لصرفها اعتبارا من يوم الأربعاء.

وفي سياق آخر أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أمس الأربعاء تنفيذ وإحالة كافة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي القطاع العام عن شهري يناير وفبراير من العام الجاري للمصارف التجارية.

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