الشريف: أغلب مليشيات المنطقة الغربية فى مرمى نيران الجيش

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

26 March, 2020

رأى المتخصص فى شؤون مكافحة الإرهاب د. محمد ابوراس الشريف، أن أغلب ما وصفها بـ”مليشيات المنطقة الغربية” أصبحت الآن فى مرمى نيران الجيش الليبي، وخاصة بعد فرض السيطرة على معبر راس اجدير الحدودي بين ليبيا تونس.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “استطاع الجيش الليبي وبهجوم خاطف ومعاكس مساء الأمس، دحر المليشيات فى أهم مدن غرب طرابلس على الحدود الليبية التونسية، حيث تم السيطرة التامة والكاملة على معبر راس اجدير الحدودي بين ليبيا تونس، بعد فرار المجاميع المسلحة حيث يعتبر راس اجدير من أكبر المنافذ الحدودية”، بحسب تعبيره.

وتابع الشريف، “بهذا يكون الجيش الليبي قد سيطر على رقعة جغرافية واسعة غرب ليبيا تمتد من راس اجدير وابي كماش وزلطن ومشروع العسة الى مدينة الجميل، بالإضافة إلى العجيلات وصرمان ومناطق قدم الجبل، مما يضع أغلب مليشيات المنطقة الغربية فى مرمى نيران الجيش، ولازل التفاوض لدخول مدينة زوارة سلميا لكى يبسط الجيش والأجهزة الأمنية السيطرة عليها ومن المتوقع ان يدخل الجيش المدينة مساء اليوم دون قتال”، على حد قوله.