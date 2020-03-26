معلقاً على عملية “عاصفة السلام”.. الشاطر: ادعو معي أن لا تخذلنا الحكومة بشد الرجال الى الوراء

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر على العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوفاقتحت إسم “عاصفةالسلام”، قائلاً:” قوات حكومة الوفاق رفعت معنوياتنا”.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”أمش الأربعاء أضاف:” اليوم تناولنا وجبة دسمة رفعت معنوياتنا عاليا رغم الأخبار المحبطة عن الجائحة” حسب تعبيره.

واختتم عضو مجلس الدولة تغريدته قائلاً:” كبروا وادعوا المولى أن يديم عليهم الانتصارات الباهرة اليوم ضربات موجعة تلقاها عدو السلام في ليبيا ادعو معي أن لا تخذلنا الحكومة بشد الرجال الى الوراء لو صدرت بيانات بضبط النفس”.

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