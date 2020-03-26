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الغرياني: العالم يريد بث الهلع في الجبهات بفيروس كورونا وعلى المقاتلين عدم الإستجابة لدعوات وقف القتال

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني من وصفهم بـ”القوات المدافعة عن طرابلس” (مسلحي الوفاق) لتحقيق النصر إلى الأخذ بالأسباب لأنه واجب والعزم على ذلك بقوة وثقة دون تردد لأن عوامل النصر كثيرة لكن المهم تطبيقها وأولها الثبات و عدم التردد حتى يتحقق الهدف.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج ” الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة ” التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن التكبير يرهب “العدو” لذلك على المقاتلين رفع الصوت بالتكبير والبعد عن النزاع والشقاق وعدم  إثارة الجهوية والقبلية لأن الجميع يقاتل من أجل الله بحسب قوله.

وأضاف:” دخول الجهوية والنعرة بين المقاتلين ستكون هذه بداية الفشل، الصبر مطلوب مع الثبات بحيث أنه ليس بعد ذلك يصيبه الملل والضجر ويبحث عن مسوغات في نفسه من يستطيع إمداد شيء للمعركة عليه أن لا يتأخر كالنصح والمشورة والأجهزة الطبية والغذاء، لا نحرض على القتل لكن ندعوا أن ينتهي القتل ويكف عنه الظالمون”.

وقال :” كلام المجتمع الدولي بوقف النار فارغ لا معنى له التزم المدافعين عن طرابلس بهذا شهور ولكن النتيجة إزدياد العدوان والقهر والناس حياتهم في طرابلس وحولها لا تطاق، أطلب من الأبطال الذين في الجبهات أن لا يتوقفوا حتى يبعدوا العدو ويدحروه بالكامل بحيث ييأس من هذا المشروع الظالم لا بد من تحرير ترهونة وأحيي من دخل الوطية وأهنئهم ولأقول لهم عليكم الإستمرار في المعركة ولا تتوقفوا ولا تسمعوا لأي كلام آخر لتبعدوا شبح الخوف والظلم”.

وبشأن فيروس كورونا المنتشر في جميع الدول علق معتبراً أن هذه المصائب يبتلي بها الله عباده ليراجعوا أنفسهم ويأخذوا العبرة فالمسلم لديه يقين أن المصائب من عند الله ولا تعمل إلا بإذنه لذلك هذه الأوبئة يريد الله بها أن يختبر عباده مما يتطلب من الجميع الإعتدال وعدم المبالغة في الهلع والفزع وأخذ المعلومات من الخبراء والتقارير العملية الحقيقة وإتباع التعليمات التي تصدر من أهل الاختصاص وعدم التهاون بها.

واختتم قائلاً :” يجب أن لا يدخل الوباء الهلع على الجبهات كما أراد المجتمع الدولي الذي قال اوقفوا الحرب لأنها مسألة إنسانية ولم يوجه الكلام للمعتدي بل قال اوقفوا القتال وخلوا المجرم كل ليلة يهددكم ويقصفكم ، على المجاهدين أن لايستجيبوا لهذه الاصوات لأن الوباء الذي يقاتلنا أعظم من كورونا وأشد وأخطر”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يظل كلامك مجافة للحقيقه وهو نوع من التضليل الاعلامي للعامه الذين فهمهم للدين من حيث الثواب والعقاب بسيط وعلي قدهم وهم في جلهم لا يعلمون بأنك تكذب عليهم عندما قلت قتلي المليشيات في الجنه وقتلي الجيش في النار علي أيام حرب أمريكا واليابان رجال الدين البوذيين يكذبوا علي العامه مثل كذبك علي العامه ويقولون لهم من مات في حرب اليابان وامريكا مصيره الجنه بها مزرعه كبيره ويحرسنها كلبين كبار وبالعوده الي تبشيرك للمليشيات بالجنه لكي يصدقوك لو انت صادق هات بدون فائده مالم تآتي بأبناءك واحفادك وأبناء كل زعماء الاخوان والرئاسي ومجلس الدوله واحفادهم وخليهم يتقدموا الصفوف طالما هي حرب مقدسه كما تزعم وان قتلاكم في الجنه بعدما منحتهم أنت صك الجنه

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    • ولكن ابناء الاخوان وابناء السياسيين وابناء زعماء الرئاسي والأعلي هم خارج البلاد منذ زمن والحرب القتل مش لهم لغيرهم ولكن انتشار وباء فايروس كورونا في امريكا وأوروبا أجبر بعض هؤلاء علي العوده الي ليبيا ليس للمشاركه في الحرب التي تدعو لها أنت وتبشر في قتلاها بالجنه بل الذي آتي بهم هو حب حياة الترف مما تم سرقته من خزائن ليبيا ففي السرقات هم يعرفون ليبيا ولكن في الدفاع المزعوم الذي تدعيه أنت لا يعرفون ليبيا

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