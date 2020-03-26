آمر الغرفة الأمنية ومسؤولو الصحة والأزمة بشحات يتفقدون مستشفى قرنادة

قام آمر الغرفة الأمنية بمنطقة شحات العميد محمد عطية رفقة كل من مدير الخدمات الصحية بالبلدية عادل سعيد، وعضو لجنتي الأزمة ببلدية شحات والجبل الأخضر رزق الله بوعيدة، بزيارة تفقدية إلى مستشفى قرنادة العسكري.

وحسب مراسلنا فقد جاءت الزيارة للوقوف على الإمكانيات المتوفرة بالمستشفى حتى يتم الاستفادة منها ولمعرفة النواقص للعمل على توفيرها من الجهات المختصة.

هذا وأكد المسؤولون عن المستشفى من ضباط القوات المسلحة استعدادهم التام للتعاون مع وزارة الصحة ولجان الأزمة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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