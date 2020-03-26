بلدية طرابلس تواصل توزيع الخبز على سكانها لحثهم على البقاء في منازلهم

واصلت بلدية طرابلس المركز، لليوم الثاني على التوالي، توزيع الخبز على المواطنين المقيمين داخل حدودها الإدارية لها.

وجاءت تلك الخطوة ضمن الآلية التي أقرتها البلدية لحث السكان على تقليل الخروج من المنازل، والالتزام به إلا لما تقتضيه ظروف الضرورة القصوى، وفق ما نشرته صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إجراءات احترازية

كان وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، أعلن، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

واتخذت حكومتا الوفاق والموقتة، خلال الأيام الماضية جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تفشي الفيروس في البلاد، من بينها تعليق الدراسة، وإغلاق المنافذ، وإقفال المقاهي والمطاعم إلى جانب فرض حظر التجول.

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