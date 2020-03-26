المسماري: السراج أطلق عملية عاصفة السلام رغم مطالبته بوقف القتال

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أطلق عملية عسكرية سماها عاصفة السلام في الوقت الذي يطالب فيه بإيقاف القتال لأسباب إنسانية.

وقال المسماري في بيان له إن “السراج ونيابة عن الحاكم التركي في طرابلس يتبنى الهجوم الفاشل على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية والتي أطلق عليها عملية عاصفة السلام على غرار العملية التركية غصن الزيتون في شمال سوريا في الوقت الذي سبق وأن طالب بإيقاف القتال لظروف إنسانية للتصدي لوباء كرونا” .

وأضاف المسماري “هذه هي تعهداتهم وهذه هي أكاذيبهم وتظليلهم لرأي العام” وتابع “هذا دليل نضعه أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عدم احترام حكومة السراج الغير شرعية للالتزامات الواجبة حيال الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدول لحقوق الإنسان والتقيد بمخرجات مؤتمر برلين” وتابع “نحن نضع هذا الأدلة أمام الليبيين أولا والمجتمع الدولي ثانيا”.

وزاد “نؤكد على المضي قدماً في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا ومعسكراتنا وقواعدنا وكذلك حماية الشعب الليبي من عبث مليشيات السراج والإرهابيين المقاتلين الأجانب والمرتزقة والأتراك” .