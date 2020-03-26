عاجل/ ليبيا/مجلس الامن

تعليقات
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من قتلوا ياحمار هم مائة من المرتزقة السوريين تم الدفع بهم الى التهلكة فى عملية فاشلة من قائدهم الاعمى عبد السلطان اردوغان مزور شهادته الجامعية مع انه غبى حاصل على دبلوم فقط والنتيجة هزيمه فى كل مكان والخوان مثلك يولوا مثل النسوان مع انهم من خرقوا الهدنة واعترفوا بانهم بدأوا عملية هجومية اسموها عاصفة السلام فعصفت بهم العاصفة والسلام وطلعوا اى كلام اتفووووه عليك غبى جدا
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شوفوا سيّاله ما أسفهه وما اكثر أهباله حماية المواطنين العُزّل أسطوانه مشروخه وظفها الغرب الاستعماري للإطاحه بالقذافي لانهم كانوا يريدون ذريعه لضرب القذافي مهما كانت حتي ولو ذريعه واهيه وهذا لا يعني ان القذافي برئ لقد أجرم في حق الليبيين والغرب الاستعماري قد أجرم في حقه ولا يفيدكم اليوم الأستجداء مجلس الامن وانتم خير مطبيق المثل القائل ضربني وبكي وسبقني واشتكي لأن العالم يري ويراقب من منكما قد انتهك الهدنه مئات المرات وكان آخرها أمس فمجلس الامن سيرد عليك بالقول انتم المعتدي بعد سريان الهدنه
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الوفاق يتضاهرون بانهم ضعفاء وهم المعتدي عليهم وهم في حالة دفاع ولكن في الحقيقه هم الاقوياء اليوم ويملكون ترسانه حديثه من الصواريخ النوعيه التركيه الدقيقه والموجهه. تخطيط إسرائيلي لما كانت اسرائيل تستجلب العطف من دول العالم على انها ضعيفة والعرب أقوياء وكلها كانت كذب وافتراء وهكذا خسرنا فلسطين والقدس
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