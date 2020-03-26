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«خارجية الوفاق» تجدد دعوتها مجلس الأمن لاتخاذ «القرار الضروري لوقف العداون على طرابلس»

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني دعوتها مجلس الأمن الدولي لـ«وقف العدوان على طرابلس».

وحذر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، في رسالة لمجلس الأمن، من «وقوع كارثة إنسانية مع استمرار قصف الميلشيات للمنشآت المدنية والإصلاحية».

ووفق بيان من الوزارة، طالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ «القرار الضروري لوقف العدوان على طرابلس وحماية المدنيين العزل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

كما دعا سيالة في رسالة للمدعية العامة، باتخاذ «الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم الحرب وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • خلاص ياسياله تمتك كملت عمرك القاقه شنوا بينك وبين القبر ننصحك نصيحة ناصح سجل موقف فى اخر عمرك وانحاز للوطن وساند جيش الوطن وانت بينك وبين نفسك مقتنع بيه لاكن خايف انقدر موقفك لاكن
    عندك خبره فى قلب الجلد ننصحك اقلب بكرى معش فيها

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  • طز فيك ومجلس الامن الذى لا يستطيع ان ينعقد اصلا بسبب فيروس صغير دمر اقتصاديات العالم المنافق الذى تعدى على ارادة شعب ليبيا وفرض عليه خونة وكلاب رفضهم نواب الشعب فكان عدالة السماء اقوى وارسل الله عليهم اصغر خلقه ليدمر اقتصاديات الدول الاستعمارية وفى مقدمتها ايطاليا ياحمار ولايزال مجلس الامن عاجز عن ادانة عدوان فيروس كورونا !!!

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  • شوفوا سيّاله ما أسفهه وما اكثر أهباله حماية المواطنين العُزّل أسطوانه مشروخه وظفها الغرب الاستعماري للإطاحه بالقذافي لانهم كانوا يريدون ذريعه لضرب القذافي مهما كانت حتي ولو ذريعه واهيه وهذا لا يعني ان القذافي برئ لقد أجرم في حق الليبيين والغرب الاستعماري قد أجرم في حقه ولا يفيدكم اليوم الأستجداء مجلس الامن وانتم خير مطبيق المثل القائل ضربني وبكي وسبقني واشتكي لأن العالم يري ويراقب من منكما قد انتهك الهدنه مئات المرات وكان آخرها أمس فمجلس الامن سيرد عليك بالقول انتم المعتدي بعد سريان الهدنه

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