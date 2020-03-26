«خارجية الوفاق» تجدد دعوتها مجلس الأمن لاتخاذ «القرار الضروري لوقف العداون على طرابلس»

جددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني دعوتها مجلس الأمن الدولي لـ«وقف العدوان على طرابلس».

وحذر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، في رسالة لمجلس الأمن، من «وقوع كارثة إنسانية مع استمرار قصف الميلشيات للمنشآت المدنية والإصلاحية».

ووفق بيان من الوزارة، طالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ «القرار الضروري لوقف العدوان على طرابلس وحماية المدنيين العزل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

كما دعا سيالة في رسالة للمدعية العامة، باتخاذ «الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم الحرب وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي».

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