بلدية طرابلس تبدأ بتوزيع الخبز

أعلنت بلدية طرابلس اليوم الخميس عن شروعها في توزيع الخبز على المواطنين القاطنين ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرابلس المركز دون إيضاح ما إذا كانت خدمة التوصيل مجانية أو بمقابل.

وأوضحت بلدية طرابلس في إعلانها عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم أنها تستعد لإطلاق خدمة توصيل أسطوانات غاز الطهي للمنازل عبر سيارات توزيع، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها بلدية طرابلس هذ النوع من الخدمات في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت المحلات التجارية في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن خلال الأيام الماضية ازدحاما كبيرا من المواطنين وذلك لتلبية احتياجاتهم قبل تنفيذ حظر التجول الجزئي.

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