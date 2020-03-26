اخبار ليبيا الان

بلدية طرابلس تبدأ بتوزيع الخبز

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية طرابلس اليوم الخميس عن شروعها في توزيع الخبز على المواطنين القاطنين ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرابلس المركز دون إيضاح ما إذا كانت خدمة التوصيل مجانية أو بمقابل.

وأوضحت بلدية طرابلس في إعلانها عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم أنها تستعد لإطلاق خدمة توصيل أسطوانات غاز الطهي للمنازل عبر سيارات توزيع، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها بلدية طرابلس هذ النوع من الخدمات في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت المحلات التجارية في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن خلال الأيام الماضية ازدحاما كبيرا من المواطنين وذلك لتلبية احتياجاتهم قبل تنفيذ حظر التجول الجزئي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك