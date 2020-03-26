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الجفرة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

26 March, 2020

وجه رئيس فرع جهاز الهجرة الغير قانونية بالجفرة نداء إلى كافة أصحاب المزارع والأنشطة التجارية، بضرورة اجراء التحاليل الصحية اللازمة لعمالهم وتنبيههم بكافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وطرق العدوى والإبلاغ السريع عن أي أعراض.

ودعا الجهات المعنية وخصوصا رئاسة جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية بتقديم الإمكانيات اللازمة لتمكين فرع الجفرة من حصر العمالة وتقديم الخدمات لهم.