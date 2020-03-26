انطلاق أول برنامج تدريبي لتأهيل الفرق الطبية المشاركة في خدمة «طبيبك في بيتك»

انطلقت الخميس، أعمال أول برنامج تدريبي وتثقيفي لتأهيل الفرق الطبية المشاركة في تقديم خدمة «طبيبك في بيتك» التي ستبدأ بعد غد الأحد في كل البلديات.

وأوضح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، فإن الوزارة ستوفر الإمكانيات المطلوبة لعمل الفرق الطبية المشاركة، كوسائل النقل ومعدات الحماية ومواد التعقيم والتطهير ووسائل الاتصال والسيطرة والمستلزمات والمعدات الطبية، وفق بيان للوزارة أمس.

وأشار عيسى إلى أن الهدف من تنفيذ البرنامج التوعوي هو توحيد قنوات الاتصال والسياسات والإجراءات الخاصة بتقديم خدمة طبيبك في بيتـك، بالتنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الطب العسكري ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان سيجري التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات، لإنشاء مركز سيطرة وتخصيص أرقام هاتفية للتواصل مع المواطنين في كل بلدية.

وتهدف خدمة «طبيبك في بيتك»، إلى التواصل مع الحالات التي تعاني من ظهور أعراض تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، وتقديم الخدمات الطبية لها في المنازل.

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