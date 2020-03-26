إصابة محمود جبريل بفيروس كورونا في مصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه محجوز في الرعاية المركزة بمستشفى الجنزوري لتلقي العلاج.

وقالت الوزارة في كتابها العاجل إلى مدير المستشفى هشام وجدي: “تحيط سيادتكم علما أنه وردت نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد الخاص بالسيد محمود جبريل (نتيجة إيجابية) المحجوز بالرعاية المركزة طرف سيادتكم بالمستشفى، وذلك طبقا للبلاغ المتلقي بالغرفة المركزية للتصدي لفيروس كورنا بوزارة الصحة والسكان”.

وطالبت الوزارة، بحسب كتابها الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، مدير المستشفى بتقديم الرعاية الطبية المناسبة للمريض مع ضرورة اتباع اقصى درجات العناية والوقاية للطاقم الطبي تخاط للمريض نظرا لخطورة نقل الحالة إلى مستشفى العزل.

وأضافت الوزارة المصرية، أنه سيتم التنسيق لنقل الحالة إلى مستشفى العزل حين استقرار الوضع الطبي للمريض وزوال خطورة النقل عن حياة المريض، مثمنة تعاون المستشفى في متابعة علاج هذه الحالة بالتعاون مع اللجنة التنمية المكلفة بمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان.

ويعد رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسة في ليبيا، وقد تقلد مناصب عدة في البلاد أبرزها رئيسا للمكتب التنفيذي بالمجلس الانتقالي الليبي إبان ثورة 17 فبراير عام 2011.

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