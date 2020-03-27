بلدية طرابلس تعتزم إطلاق خدمة توصيل غاز الطهي للمنازل

أعلنت بلدية طرابلس المركز عن استعدادها لإطلاق خدمة توصيل توصيل إسطوانات غاز الطهي للمنازل داخل الحدود الإدارية للبلدية.

وفي وقت سابق، باشرت بلدية طرابلس، لليوم الثاني في توزيع الخبز على المواطنين المقيمين داخل الحدود الإدارية للبلدية.

وأشارت البلدية، أن هذه الخطوة ضمن الآلية التي أقرتها البلدية لحث السكان علي تقليل الخروج من المنازل، والإلتزام به إلا لما تقتضيه ظروف الضرورة القصوى.

وأطلقت بلدية طرابلس المركز، قبل أيام خدمة توصيل الأدوية مجاناً داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز بالتعاون مع شركة شركة أميال للتوصيل والشحن السريع.

وكانت الخطوة الأولى، التي اعتمدتها البلدية، في إطلاق خدماتها للمواطنين، هي توصيل الطلبات الخدمية، بهدف تشجيع الناس على عدم الخروج من منازلهم والالتزام بإجراءات الوقاية.

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