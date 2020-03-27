تونس وروسيا تحثان المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لمساعدة الليبيين

اتفق وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية في تونس، سيرغاي نيكولاييف، على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لمساعدة الليبيين على تسوية الأزمة، وحث المجتمع الدولى على ذلك أيضا.

ووفق وزارة الخارجية التونسية، في بيان، فإن المشاورات بين الجانبين تطرقت إلى الوضع في ليبيا وأهمية مزيد مضاعفة الجهود الدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين، على التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة في البلاد.

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كما أطلع وزير الخارجية التونسي السفير الروسي، على مبادرة تفعيل التضامن الدولي والتنسيق بين مكونات المجتمع الدولي لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن تطور انتشار فيروس كورونا، وأعرب عن تطلع تونس لدعم روسيا لهذه المبادرة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل احتواء تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس بن سعيد، اقترح مشروع قرار عرض على مجلس الأمن الدولي الخميس، من أجل البحث عن حلول على المستوى الأممي لمقاومة تفشي جائحة كورونا.

وتضمن مشروع القرار بالخصوص دعوة إلى بذل جهود دولية لمنع تأثير انتشار الفيروس على السلم والأمن الدوليين وخاصة في مناطق النزاع، كما يحث الدول والجهات الفاعلة على التنسيق بخصوص إمدادات الإغاثة الإنسانية وأعوان الصحة، فضلا عن دعوة لمنظمة الصحة العالمية لمواصلة دعمها العملياتي للحكومات والشركاء حتى تتمكن من الاستجابة للحاجيات ومن تطوير علاج لهذا الفيروس.

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