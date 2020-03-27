جامعة طبرق تتدخل لحل أزمة نقص الكوادر الطبية ومكافحة كورونا

أصدر رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن خيرالله، تعليماته للجنة الأزمة الخاصة بالجامعه، بتدريب عدد من الطلبة في السنوات المتقدمة من الكليات الطبية بتلقي ورشة تديبية “أونلاين “online يُلقيها الدكتور مفتاح أحمد عثمان عضو هيأة تدريس بكلية الطب البشري.

وأشارت إدارة الجامعة إن تعليمات خيرالله، تأتي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتحسبا لأي طارئ.

وأوضحت الإدارة، إن تدريب عدد من الطلبة في السنوات المتقدمة من الكليات الطبية، تحسبا لنقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، والتي بدأت تعاني منها بعض الدول.

وأضافت إدارة جامعة طبرق، إن الدكتور حسن علي خيرالله، أعطى تعليماته أيضاً بتوفير كافة الأمكانيات للمتدربين على أن يكونوا جاهزين تحت الطلب من المراكز الطبية والصحية التابعة لوزارة الصحة، في البلديات، طبرق وامساعد وبئر الأشهب، وذلك في أي وقت يحتاجون لعناصر طبية مساعدة أو ممرضين.

ودعا خيرالله، الطلبة الذين يرغبون في التطوع التواصل مع الدكتور مفتاح لترتيب كامل التفاصيل وذلك في اقرب وقت.

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