القيادة العامة تعلن سيطرة الجيش على العسة والجمّيل ورقدالين وزلطن

أعلنت القيادة العامة، سيطرة الجيش الوطني على مناطق العسة والجمّيل ورقدالين وزلطن.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل، إن تحرك الجيش الوطني، يأتي بعد خرق قوات حكومة الوفاق الهدنة، التي كانت تهدف للتركيز على مكافحة كورونا، وأن قواته لم تلتزم بوقف إطلاق النار.

وأشار المسماري، إن قوات حكومة الوفاق، خرقت الهدنة بعد هجومها على قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية.

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