للوقاية من كورونا.. بلدية بنغازي تواصل توزيع ملصقات “المسافة الآمنة”

تواصل بلدية بنغازي، العمل مع فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، في توزيع مُلصقات التباعد الإجتماعي لمسافة آمنة، لا تقل عن متر واحد على المؤسسات الحكومية والغير حكومية لمنع إنتشار العدوى.

وتأتي المبادرة، بعد التنسيق بين البلدية والهلال الأحمر فرع بنغازي، لنشر الوعي لمجتمعي، للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت البلدية والهلال الأحمر بنغازي، من الجميع، أفراد أو جهات عامة أو خاصة “المصارف ، الصيدليات ،المخابز ، القصابين” بضرورة التقيد بالمسافة الوقائية التي يجب أن لا تقل عن متر في حدها الأدنى.

وأشارت بلدية بنغازي، أن عملية توزيع عدد من المُلصقات الأرضية، مازالت مستمرة، بهدف تحديد المسافة الوقائية بين الأشخاص أثناء ترددهم على الجهات العامة والخاصة ،ذلك لتحقيق السلامة قدر الإمكان عن طريق شبيبة الهلال الأحمر.

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