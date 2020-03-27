الصحة الليبية تسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الوقائية لـ 17 بلدية

باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، بإرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، لـ 17 بلدية، بداية من “الجغبوب وطبرق ودرنة والقبة و الأبرق وشحات والبيضاء وساحل الجبل والمرج وجردس العبيد وقمينس وزويتينة وأجدابيا وسلوق وخليج السدرة وجخرة وصولآ الي سرت.

وأكدت اللجنة المشرفة، سيتم إرسال كافة المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم ابتداءا من يوم السبت القادم.

وتأتي عملية إرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الخاصة، ضمن توجيهات وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، بضرورة التزام كافة المرافق الصحية بالبلديات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على مدار الساعة يوميا.

وشدد عقوب، على ضرورة الاستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الصحية بالبلاد، وتزويده بما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية المتمثلة في الأقنعة، وماسكات طبية، وغيرها من المستلزمات.

وأشار وزير الصحة في الحكومة الليبية، إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية ومنظمة الصحة العالمية المرتبطة بالمرض لجميع أعضاء الفريق الطبي.

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