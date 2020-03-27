لمكافحة كورونا.. بلدية زليتن تعلن تشكيل مجموعة فرق للتوعية والتثقيف الصحي

أعلنت بلدية زليتن، عن بدء عمل مجموعة الفرق، داخل نطاق البلدية، لتوعية المواطنين، بالتثقيف الصحي، وبتجهيز وطباعة المطويات والمنشورات الخاصة عن فيروس كورونا، لتوزيعها على القطاعات والمرافق الصحية داخل نطاق البلدية بمساعدة فرع جهاز الحرس البلدي زليتن.

ويأتي عمل الفرق، بالتنسيق بين البلدية ولجنة إدارة أزمة مكافحة جائحة كورونا, وإدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

وتم تشكيل مجموعة فرق العمل، داخل إدارة الخدمات الصحية، متكونة من فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي وفريق التفتيش والمتابعة وفريق مكافحة العدوى في المرافق الصحية وفريق متابعة الاجراءات وفريق خاص بالقطاع الخاص.

وزوّدت الفرق، كل المرافق الصحية العامة بالمضخات الخاصة “بالرّش” إضافة إلي المواد المطهّرة والمعقمّات.

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