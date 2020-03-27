عمليات اجدابيا تعلن حصيلة صد أكبر هجوم للوفاق في محور عين زارة

اعلنت قوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الوطني عن قيام القوات المسلحة مثمثله في قوة عمليات اجدابيا بصد اكبر هجوم للقوات التابعة لحكومة الوفاق في محور عين زارة.

وقالت القوة في بيان صادر عنها، أن الهجوم انتهى بالقضاء على عدد كبير من قوات الوفاق في محور عين زارة والسيطره على مواقع جديدة ما بعد مثلث الكهرباء والفطرة وطريق الابيار.

واكد البيان أن القوات غنمت عدد من الاليات واحرقت مدرعتين وسحبت 4 جثة للوفاق، مضيفاً أنه تم السيطرة على مراصد جديدة تم انشاءها يوم امس، وفقا للبيان.

ويعد محور عين زارة المحور الاكثر اشتعالا في الاونة الاخيرة ويشهد اشتباكات عنيفة وقوية بشكل شبه يومي بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق على الرغم من الهدنة المعلنة.

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