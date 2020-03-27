أمن أجدابيا تدعو المواطنين الالتزام الكامل بحظر التجول

باشرت الغرفة الأمنية المشتركة أجدابيا، أمس الخميس، مهامها برئاسة مدير مديرية أمن أجدابيا ونيس الشكري لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، بالعمل كلجنة فرعية لمكافحة وباء كورونا.

وأكد الشكري، على ضرورة ترك جميع الأعمال الإدارية والمكاتب والإتجاه للميادين، والضرب بيد من حديد والتنفيذ الحازم والفوري لقرار إغلاق كافة مداخل المدينة، واستمرار محاربة أوكار الفساد داخل المدينة، وبالخصوص أوكار الهجرة غير الشرعية، كونها تجمعات غير صحية وبأعداد كبيرة، وهي بؤره خطيرة لتجمع الأوبئة والأمراض.

كما دعا الشكري، المواطنين بالالتزام الكامل بحظر التجول، مؤكدا أن مديرية أمن أجدابيا لن تتهاون في سلامة وصحة المواطنين في المدينة، وأن الإجراءات الاحترازيه بالمدينة ستكون صارمة وذلك لحساسية الموقع الجغرفي للمدينة.