الترتيبات المالية حائرة بين رسوم النقد الأجنبي واستبدال الدعم

رغم إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020 وذلك في منتصف مارس الحالي، إلا أن بندي رسوم الصرف على النقد الأجنبي ومصروفات ورفع الدعم عن المحروقات لا يزالان قيد النقاش بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، في ظل محاولات تقليص الإنفاق في الترتيبات المالية الجديدة.

مصدر مالي قال لـ«بوابة الوسط» إن بعض بنود الترتيبات المالية للعام 2020 لا تزال قيد المناقشة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فائز السراج اعتماد هذه الترتيبات. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «المجلس الرئاسي اعتمد الترتيبات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليار دينار، علاوة على خمسة مليارات كميزانية طوارئ»، لكنه أشار إلى «إجراءات أخرى، لا تزال قيد النقاش مثل نفقات الدعم، وتغيير سعر صرف النقد الأجنبي».

وفي السادس عشر من مارس الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للسراج، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن «رئيس المجلس اعتمد الترتيبات المالية للعام 2020»، دون ذكر أرقام مفصلة بالدخل والإنفاق. وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والصناعة المفوض، الدكتور علي العيساوي إن الحكومة أُرغمت على خفض الترتيبات المالية إلى نحو 38 مليار دينار، بعدما كانت تحددها بنحو 55 مليار دينار، وأرجع العيساوي ذلك إلى «الصدمة المزدوجة» الناجمة عن إقفال المنشآت النفطية وتراجع أسعار النفط.

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يشار إلى أن نفقات الترتيبات المالية كانت موضع جدل بين «الرئاسي» و«المركزي» خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل مطالبات بترشيد النفقات نتيجة استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية منذ 19 يناير الماضي. وحسب آخر أرقام رسمية، بلغت الخسائر الناتجة عن إقفال المنشآت النفطية في ليبيا 3.53 مليار دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 95 ألفا و837 برميلا في اليوم بحلول الإثنين الماضي، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

أظهرت نشرة المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الإنتاج التراكمية منذ إغلاق الموانئ والحقول بلغت نحو 67 مليون و 176 الف برميل، في الفترة من 18 يناير الماضي وحتى أول من أمس (22 مارس الجاري).

وعلى صعيد بند رفع دعم المحروقات الذي تجري المناقشات بشأنه الآن، لا يزال الغموض يحيط بالمداولات التي تدور في هذا الشأن، ولم يصدر أي تصريح رسمي سوى إشعار مقتضب عن رفع الدعم واستبداله بالدعم النقدي، كأحد البنود المطروحة خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الذي ناقش تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

أما بخصوص زيادة رسوم النقد الأجنبي البالغة 163%، فقد تداول اقتصاديون تكهنات عن احتمال رفع سقف هذه الرسوم إلى ما فوق 200%، وهي الأنباء التي لم يتسن التأكد من صحتها. لكن تقريرا صادرا عن وزارة المالية بحكومة الوفاق، أوصى بزيادة معدل الرسوم على النقد الأجنبي إلى 198% للمحافظة على الفارق بين سعر الصرف الرسمي مع الرسم وسعر الصرف في السوق الموازي بمقدار 30 قرشا، ليكون سعر صرف الدولار عند 4.5 دينار، متوقعا أن تتحقق إيرادات إضافية بمقدار 2.8 مليار دينار عن كامل السنة».

وحسب التقرير الذي أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة فإن الانخفاض في قيمة الدينار في السوق الموازية، نتيجة إقفال الموانئ والحقول النفطية أدى إلى تحفيز المضاربة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وحذر من «تزايد احتمال تراجع قيمة الدينار الليبي بشكل أكبر بعد أن بلغت مبيعات النقد الأجنبي 2.54 مليار دولار في فبراير مقابل 550 مليون دولار سجلتها مبيعات النفط في الشهر نفسه». ووفق بيانات وزارة المالية فإن «المتوسط الشهري للطلب على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ارتفع إلى 910 ملايين دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 495 مليون دولار في يناير الماضي، مشيرا إلى أن متوسط الطلب على النقد الأجنبي سجل 162 مليون دولار في يناير من العام 2019».

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وأوضح «أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي مع الرسم وسعر الصرف في السوق الموازية الذي انخفض إلى 30 قرشا في نهاية العام 2019 تضاعف إلى 60 قرشا في نهاية فبراير». ولفتت البيانات إلى أن «إيرادات مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية كانت تشكل 25% فقط من إيرادات مبيعات النقد الأجنبي في العام 2019، مقابل 131% في فبراير من العام 2020، بالرغم من زيادة الطلب على النقد الأجنبي للاعتمادات التجارية بنسبة 29% في فبراير الماضي، والتي ربما تعود جزئيا لأغراض المضاربة».

وحذرت الوزارة من «أن إيرادات العملات الأجنبية لن تكون كافية للطلب المحلي مع استمرار الإقفالات النفطية، ما لم تتم تغطية العجز بالسحب من الاحتياطات الأجنبية».

ومع استمرار الغموض بشأن بندي استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي، ورفع رسوم النقد الأجنبي، تبقى التساؤلات قائمة حول موعد حسم ملف الترتيبات المالية المعلق، وما إذا كان الاحتياطي النقدي الأجنبي هو ملاذ آخر لأزمة اقتصادية تعصف بالبلاد على خلفية إغلاق المنشآت والموانئ النفطية.

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