اشتباكات عنيفة وغارات جوية كثيفة جنوب شرق مصراتة

أكدت مصادر عسكرية اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة بالجيش الوطني وقوات الوفاق صباح اليوم الجمعة في محوري زمزم وابوقرين، مشيرةً إلى تنفيذ سلاح الجو لضربات جوية شرق مصراتة وأستهداف مباشر للتمركزات.

وقالت المصادر أن سلاح الجو بالجيش الوطني قصف شاحنة ذخيرة لقوات الوفاق بطريق النهر بوادي زمزم، مضيفةً أن الاصابة كانت دقيقة جداً وسط استمرار تفجر الذخائر.

وأفادت المصادر بتنفيذ سلاح الجو لأكثر من 16 غارة جوية فجر اليوم وسط استمرار لتحليق الطيران فوق منطقة الهيشة.

وعلى الرغم من الهدنة المعلنة بين الرئاسي والجيش الوطني وقبول عرض البعثة الأممية لمجابهة فيروس كورونا، إلا أن قوات الوفاق خرقت الهدنة وشنت عملية عسكرية اطلقت عليها “عاصفة السلام” والتي تبنى فائز السراج اعتمادها والموافقة عليها.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي