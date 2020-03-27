مصادر عسكرية: الجيش الوطني يسيطر على منطقتي القداحية و وادي زمزم

اعلنت الكتيبة 82 مشاة التابعة للجيش الوطني سيطرة القوات المسلحة على منطقتي القداحية و وادي زمزن جنوب شرق مصراتة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق.

وقالت الكتيبة ان القوات المسلحة سيطرت على منطقة وادي زمزم، مشيرةً إلى أن وحدات الجيش الوطني أجبرت قوات مصراتة على التراجع.

وكانت مصادر عسكرية اكدت اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة بالجيش الوطني وقوات الوفاق صباح اليوم الجمعة في محوري زمزم وابوقرين، مشيرةً إلى تنفيذ سلاح الجو لضربات جوية شرق مصراتة وأستهداف مباشر للتمركزات.

وقالت المصادر أن سلاح الجو بالجيش الوطني قصف شاحنة ذخيرة لقوات الوفاق بطريق النهر بوادي زمزم، مضيفةً أن الاصابة كانت دقيقة جداً وسط استمرار تفجر الذخائر.

وأفادت المصادر بتنفيذ سلاح الجو لأكثر من 16 غارة جوية فجر اليوم وسط استمرار لتحليق الطيران فوق منطقة الهيشة.

وعلى الرغم من الهدنة المعلنة بين الرئاسي والجيش الوطني وقبول عرض البعثة الأممية لمجابهة فيروس كورونا، إلا أن قوات الوفاق شنت عملية عسكرية اطلقت عليها “عاصفة السلام” والتي تبنى فائز السراج اعتمادها والموافقة عليها.

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