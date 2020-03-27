الصحة الليبية تتسلم دفعة من مستلزمات الوقاية ضد فيروس كورونا

باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، خلال الساعات الأولي من فجر اليوم الجمعة، بإرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا “الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة” لعدد “17” بلدية بداية من “الجغبوب وطبرق ودرنه والقبه ولابرق وشحات والبيضاء وساحل الجبل والمرج وجردس العبيد وقمينس وزويتينه وأجدابيا وسلوق وخليج السدرة وجخرة وصولآ إلى سرت.

وأوضحت إدارة الإعلام بالوزارة، أن اللجنة المشرفة من وزارة الصحة أكدت أنه سيتم إرسال كافة المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم ابتداء من يوم السبت القادم.