سرت الكبرى: جاري تمشيط مناطق بوقرين وزمزم والقداحية

يشهد محيط المحور الساحلي الهيشة “بوقرين” شرق مصراتة، منذ صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمني عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وقالت غرفة عمليات سرت الكبرى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن قوات الجيش الليبي تقدمت صباح اليوم الباكر بعد أن صدرت الأوامر إليها في المحور الساحلي الهيشة، التى لازال يشهد اشتباكات مع تقهقر للعدو والمحور الجنوبي زمزم والقدحية، التى تم الدخول إليها، وجاري التمشيط وسط ضربات طيران العدو التركي الغاشم”، بحسب تعبيرها.

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