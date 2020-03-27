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سرت الكبرى: جاري تمشيط مناطق بوقرين وزمزم والقداحية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يشهد محيط المحور الساحلي الهيشة “بوقرين” شرق مصراتة، منذ صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمني عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وقالت غرفة عمليات سرت الكبرى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن قوات الجيش الليبي تقدمت صباح اليوم الباكر بعد أن صدرت الأوامر إليها في المحور الساحلي الهيشة، التى لازال يشهد اشتباكات مع تقهقر للعدو والمحور الجنوبي زمزم والقدحية، التى تم الدخول إليها، وجاري التمشيط وسط ضربات طيران العدو التركي الغاشم”، بحسب تعبيرها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • قالى تعالى
    وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)
    صدق الله العظيم
    ما الذي اوصلنا لهذا من الانحطاط إلا الإخوان المسلمين فهم مجندون لتدمير هذه الأمة
    ما دخلوا بلاد إسلامية إلا ودمروها

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    • الإخوان فروخ حرام هذه حقيقة لا ينكرها إلا حيوان .. لكن هل كانت ليبيا فعلا قرية أمنة مطمئنة؟ هذا هو السؤال الذي يختلف فيه الليبيون شيعا وأحزابا ومذاهب إلى يوم الدين ليبيا كانت امنة لحاكمها ولم يكن الأمن لشعبها .

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