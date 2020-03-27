العيساوي يبحث توفير احتياجات رمضان في ظل “ظروف كورونا”

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي حاجة السوق المحلية للسلع الأساسية بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان وتلبية احتياجات المواطنين وسط الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وبحث العيساوي ملف السلع التموينية خلال اجتماع موسع أمس الخميس مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض وأمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وممثلين عن اتحاد غرف التجارة واتحاد الصناعة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عددا من النقاط أبرزها مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بضرورة فتح منظومة الاعتمادات وبحث إمكانية فتح خط تجاري بحري مباشر مع تونس ومالطا لتغطية حاجة السوق المحلية من السلع مشددين على أهمية التشاور بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأزمة الحالية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الليبي.

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