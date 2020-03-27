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العيساوي يبحث توفير احتياجات رمضان في ظل “ظروف كورونا”

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي حاجة السوق المحلية للسلع الأساسية بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان وتلبية احتياجات المواطنين وسط الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وبحث العيساوي ملف السلع التموينية خلال اجتماع موسع أمس الخميس مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض وأمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وممثلين عن اتحاد غرف التجارة واتحاد الصناعة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عددا من النقاط أبرزها مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بضرورة فتح منظومة الاعتمادات وبحث إمكانية فتح خط تجاري بحري مباشر مع تونس ومالطا لتغطية حاجة السوق المحلية من السلع مشددين على أهمية التشاور بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأزمة الحالية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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