اخبار ليبيا الان

ليبيا… الجيش يسيطر على مناطق استراتيجية في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

تناقش الحلقة التطورات الميدانية في العاصمة الليبية، بعد أن أعلن الجيش الليبي عن سيطرة قواته على عدد من مناطق غرب طرابلس.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش قد أكدت في بيان لها أنها “تمكنت من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن”، من سيطرة من وصفتهم بـ “مليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين”.

كما حذر بيان الجيش “حكومة الوفاق من أن مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات” متهماً “الوفاق” بخرق الهدنة الإنسانية وعدم الالتزام بمخرجات برلين”.

وتعليقاً على ذلك قال الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، إن “حل الأزمة الليبية يكمن فقط في تحرير الجيش لكافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات”.

وأشار إغنية في حديث لـ”بانوراما” أن “القوات التابعة لحكومة الوفاق فشلت في صد هجوم الجيش، ما سيترتب عليه تحول استراتيجي جديد في معركة استعادة العاصمة، سيمهد لقلب قواعد الاشتباك في بقية المناطق الليبية التي تشهد إشتباكات بين الطرفين”.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الجيش الوطنى يعمل الان دون اى ضغوط لهذا يحقق الانتصارت بينما المليشيات المتناحرة تعمل بضغوط عصبية وكل منها يريد اثبات انه اجدر من الاخر فيتقدم الى التهلكة فيخسر كل شئ كما حدث لمليشيات جويلى وكما حدث فى عين زارة ويحدث الان شرق مصراطة وفى النهاية يتقدم الجيش ولن افاجئ اذا وجدت الجيش الوطنى يوم 4 ابريل القادم يسيطر على مؤسسات طرابلس ويصل الى ميدان الشهداء بعد ان كان باشاغا يعدهم بالوصول للجفرة فوصل الجيش الى شرق مصراطة ورأس جدير !!!

    رد

  • ارجوا من الليبيين عدم الاقتراب من معبر راس اجدير بسبب وباء كرونة وان يلتزموا بآداب الحرب ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم اخوة فمن ألقى سلاحه امن ومن طلب الأمان فهو امن ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ، وأتموا أنكم اخوه في الله ولكن غرتكم الحياة الدنيا وتكالبت عليكم الدول العدوانية فوصلتم إلى ما وصلتم اليه واتقوا الله في كل وقت وحين

    رد