السفارة الليبية في الأردن تقدم مساعدات بقيمة 500 دولار لعدد من أبناء الجالية

وزعت السفارة الليبية في الأردن مبالغ مالية قدرها 500 دولار على عدد من أبناء الجالية الليبية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشكلت السفارة لجنة طوارئ وأزمات لحصر وتقصي للجالية الليبية المقيمة في الأردن بالكامل لوقايتهم ضد الفيروس، وقدمت لهم مستلزمات للوقاية الصحية وكمامات وقفازات ومواد تعقيم، حسبما جاء على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

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واستهدفت المساعدات المالية المقدمة من السفارة أولا: مرضى الأورام، فيما ستكون الفئة الثانية المستهدفة هي المرضي العاديين والذين يعالجون علي حسابهم الخاص، وستكون الفئة الثالثة الطلبة الدارسين علي حسابهم الخاص.

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