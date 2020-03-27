إغلاق المنافذ المرورية في بني وليد لمواجهة فيروس كورونا

اتخذت لجنة الطوارئ التابعة للمجلس البلدي بني وليد عدد من القرارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منها إقفال جميع المنافذ المرورية نهائيا منها منفذ دينار وتنيناي، مع الاستثناء المرور للحالات الإنسانية وشاحنات نقل البضائع والمواد الغذائية والأدوية.

وطالبت اللجنة من جميع المؤسسات والمراكز الصحية والعناصر الطبية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل على مدار 24 ساعة، والتزام المواطنين بالتعليمات لتجنب الإصابة بالفيروس.

كما دعت اللجنة المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة وأعيان المدينة وشبابها تحمل مسؤوليتهم والوقوف مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية المدينة وأهلها من هذا الوباء.

وكانت ليبيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء الماضي لمواطن يبلغ من العمر 73 عاما، عائد من السعودية، وهو الآن في مستشفى طرابلس المركزي، حيث يخضع للحجر الصحي.

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