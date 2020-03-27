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جماعة الإخوان: قوات حفتر خرقت هدنة وقف إطلاق النار وتستغل إنشغال الناس بمواجهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بخرق هدنة وقف إطلاق النار.

صوان وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة زعم أن قوات الجيش تحاول إستغلال انشغال الناس بمواجهة جائحة كورونا، واصفاً إياها بـ” المحاولة البائسة” بعد تصدي ما أسماهم بـ”أبطال الجيش الليبي” (مسلحي الوفاق) لهم.

واختتم قائلاً :”أحيي هؤلاء الأبطال الذين لا زالوا يسطّرون ملاحم الشرف والبطولة وأترحم على كل الشهداء الذين قضوا في هذه المعركة،وأتقدم بالتعازي لأهلهم وذويهم” حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الحيوان صوان مثل اى اخوانى حقير يتنفس الكذب وكل الادلة تؤكد ان المليشيات الارهابية هى من بادر بالهجوم فى عملية اعلنوا عنها اسموها عاصفة السلام مرت بسلام على الجيش الوطنى وعصفت بالخوان والمرتزقة وتكبدوا خسائر فادحة وحقق الجيش نصرا مبينا وتقدم وحرر بلاد جديدة فى كل المحاور ولايزال التقدم مستمرا الى ان تحرر باقى الاراضى الليبية من الاحتلال العثمانى ومكانكم معلوم اما القبور مثل الطرطور محمد مرسى او السجون مثل مرشكم الوضيع بديع ونائبه الشاطط خيرت الشاطر اتفووووه عليكم اغبياء فطوفان الكرامة يقطف ثمار طوفان الكورونا بفضل غباوة الخوان

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  • اى شهداء لخوان الوطن ومرتزقة مأجورين من خوارج العصر انهم كلاب النار فى الدرك الاسفل من النار ياحمار فهم من شر خلق الله وطوبى لمن قتلهم من خير اجناد الارض من الجيش الوطنى بقيادة المنتصر بالله المشير خليفة حفتر ففى خلال عام واحد حقق معجزة عسكرية عالمية بتحرير اكثر من 95 % فى المائة من اراضى ليبيا الطاهرة رغم انف سلطان الدعارة المهزوم فى كل مكان بره وجوه اتفووووووه عليك غبى وحقير وميبون وتيس

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