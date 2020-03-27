غرفة عمليات سرت تعلن تقدم قوات الجيش في هذه المحاور

أعلنت غرفة عمليات سرت التابعة للجيش الوطني ،اليوم الجمعة تقدمها في الصباح الباكر في عدة محاور بعد تلقيها التعليمات من القيادة العامة.

وأكد المكتب الإعلامي انسحاب من وصفهم بـ “الحشد المليشياوي” وتقهقره تحت وقع ضربات القوات المسلحة برا وجوا مخلفا وراءه العديد من القتلى والآليات في مناطق “القداحية و زمزم و السواليط”، بالإضافة إلى أسر بعض العناصر التابعة لهم، مؤكدا أن عدد المصابين خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في محاور جنوب شرق مدينة مصراتة وحدها بلغ 96 مصابا تتراوح إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

واندلعت الاشتباكات في المحور الساحلي “الهيشة” والتي أسفرت عن تقهقر المجموعات المسلحة، وأشار المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى إلى تقدمات في المحور الجنوبي “زمزم والقداحية” ودخلت القوات إليها وباشرت التمشيط رغم تعرضها لضربات الطيران المسير التابع للمجموعات المسلحة.

فيما أشارت غرفة العمليات إلى أن قوات الجيش مازالت تسيطر على المواقع التي سيطرت عليها اليوم في المحور الشمالي مفندة بذلك الأخبار التي تتداول في الصفحات بأن الجيش منسحب إلى مواقعه السابقة.