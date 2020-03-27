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القوات المسلحة تأسر أربعة أفراد من قوات مصراتة في بوقرين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة أسرت أربعة أفراد من قوات مدينة مصراتة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة استهدفت أيضا عدد من العربات والآليات خلال المعارك الدائرة في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة مع قوات الوفاق.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أكدت ليلة البارحة أن السلاح الجوي التابع للجيش الليبي دمّر تمركز تابع لقوات حكومة الوفاق في منطقة بوقرين.

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  • يجب تقدم الجيش الوطنى الى تاورغاء قرب مصراطة فهى من المدن الداعمة للجيش الوطنى مثل سرت والمعادية لخوان مصراطة وفرصة ذهبية لاستغلال انشغال العالم بطوفان الكورونا ليحقق طوفان الكرامة نصر ساحقا باستخدام كامل قوته العسكرية الهائلة

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    • الجيش وقيادته عارفين ان ارض المعركه ليست الهدف ولكن كيفية الحفاظ عليها هي المطلوب لكي تلعب الارض مع من وضع يده عليها

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