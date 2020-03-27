المسماري : تم تطهير مناطق العسة وزلطن والجميل ورقدالين

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش تمكنت من تطهير مناطق العسة وزلطن والجميل ورقدالين من سيطرة ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين، مشيرا إلى أن هذا التقدم الميداني جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات الوفاق والمرتزقة الإرهابيون الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع.

المسماري وفي مؤتمر صحفي عقده فجر اليوم أنذر حكومة الوفاق وميليشياتها أنه في حال استمرار انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم ذلك لاستهداف مباشر من قبل قوات الجيش.

وأضاف المسماري أن المجتمع الدولي يدرك الآن تجاهل الميليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين والاستجابة لدعوات القيادة العامة لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تجد نفسها مجبرة على خيار المواجهة.

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