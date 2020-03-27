

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 March, 2020

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش، ادريس مادي، الجمعة ،أن وحدات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على العديد من المناطق في غرب البلاد منها زلطن ورقدالين وجميل.

و أوضح مادي في تصريحات صحفية، أن قوات الوفاق انهارت على طول الخط الساحلي الذي يربط بين العاصمة طرابلس والمعبر الحدودي مع تونس رأس جدير ، مشيرا إلى أن وحدات الجيش وصلت إلى بلدة بوكماش الواقعة على بعد نحو 20 كيلو متر شرق معبر رأس جدير التي تُسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق.

و أضاف مادي أن قوات الجيش تتمركز حاليا قرب المعبر الحدودي حيث انتشرت في محيطه دون أن تقتحمه أو تدخله لاعتبارات مُرتبطة بالترتيبات السياسية والدبلوماسية مع تونس ،على حد تعبيره.