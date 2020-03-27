الهمالي: الجيش كان ملتزم بالهدنة والطرف الآخر حاول السيطرة على قاعدة الوطية

قال آمر منطقة الزاوية العسكرية اللواء الركن عبد الله الهمالي، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على خمس مدن جديدة خلال ثلاث ساعات عقب هجوم الميليشيات على قاعدة عقبة بن نافع العسكرية.

وأوضح الهمالي في تصريح لوكالة سبوتنيك أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم، ومطاردة القوات المهاجمة حتى الحدود التونسية، بعد أن بسطت سيطرتها على المدن جميعها في المنطقة باستثناء مدينة زوارة.

وأشار آمر منطقة الزاوية العسكرية إلى أن القوات المسلحة كانت ملتزمة بالهدنة الإنسانية التي وافقت عليها القيادة العامة في وقت سابق، إلا أن الجانب الآخر انتهز الفرصة وحاول السيطرة على قاعدة الوطية لأهميتها الكبيرة في المنطقة الغربية، مؤكدا أن الجيش يقوم بعملية تمشيط في المناطق الحدودية والمدن التي سيطر عليها مؤخرا.

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