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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 March, 2020

حذّر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي ،أحمد المسماري ،مساء الجمعة ،من وجود حساب مزور يحمل اسم أحمد السماري ،مؤكدا أنه ليس لديه أي حساب بإسمه.

و أشار المسماري أن كل البيانات او التصريحات تتم عبر الصفحة الرسمية او عبر المؤتمر الصحفي المباشر او البيانات المسجلة والحوارات التلفزيونية ،داعيا وسائل الإعلام إلى الحيطة والحذر في تناقل اخبار كاذبة.