منظمة حقوقية تجدد الدعوة لوقف التصعيد والتضافر في مواجهة كورونا

رحًبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، بالدعوات التي وجهها عدد من النخب والشخصيات السياسية والمدنية والأكاديميين والكوادر الطبية ومكونات وشرائح واسعة من المجتمع الليبي الداعية إلى توحيد وتظافر جهود جميع الأطراف والقوي الوطنية لمواجهة خطر و تبيعات انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الوضع في ليبيا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وصحيا يستلزم وقف التصعيد، والوقوف ضمن الجهد العالمي للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء ، والعمل الجاد لمواجهة مخاطر هذا الوباء ومنعه من الإنتشار داخل الأرضي الليبية ، وما يستدعيه من توحيد و تضافر للجهود.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن خطر انتشار فيروس كورونا يهدد حياة كافة المواطنين الليبيين دون استثناء ابتداء بالفئات الأكثر هشاشه، من المسنين والعجزة والمرضي والنازحين والمهجرين، بحسب البيان.

وأضافت اللجنة، أن أولوية إنقاذ أرواح المواطنين تجعل من مقاومة ودرء وباء كورونا المستجد مقدما على أي مصالح أخري، وتابعت: “هذا الوباء هو الخطر الرئيسي الذي يجب أن تتلاشي أمامه كل الخلافات الأخرى”

وشددت اللجنة، على الأهمية القصوى للعمل الوطني الجامع من أجل التصدى لهذا الوباء القاتل ، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي تعانيها جميع فئات الشعب الليبي، بحسب البيان.