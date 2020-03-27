9 حالات اشتباه جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. وهذه نتائجها

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض البيان رقم (19) بشأن نتائج 9 عينات اشتباه بفيروس كورونا بينهم 4 عينات لمخالطين بالحالة المؤكد إصابتها.

وقال البيان ان المركز الوطني لمكافحة الامراض قام بعمل فحوصات لـ9 حالات اشتباه جديدة وجمع عيناتها وفحصها، وهي : حالة في مصحة صبراتة الايوائية و4 حالات مخالطة للحالة المؤكدة اصابتها وحالث بمصحة المختار، وحالتان في مستشفى الكلى في الزاوية، وحالة بمستشفى طرابلس الجامعي.

وأكد البيان الصادر عن المركز أن جميع الحالات المذكورة اظهرت نتائج فحوصها بأنها سالبة وخالية من فيروس كورونا المستجد.

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