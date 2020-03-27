«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحاليل 4 حالات مخالطة للحالة المصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، نتائج تحاليل 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد منها 4 حالات لمخالطين بالحالة المؤكد إصابتها في ليبيا.

ولفت المركز في بيان، إلى أن النتائج جميعها سلبية، والتي تشمل، حالة بمصحة صبراتة الإيوائية، وحالة بمصحة المختار وحالة بمستشفى طرابلس الجامعي، وحالتان بمستشفى الكلى في الزاوية، فضلا عن 4 حالات مخالطة للحالة المؤكد إصابتها.

«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

وقال الوزير، في بيان مسجل نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن تسجيل الحالة جاء بعد «فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

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